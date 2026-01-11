СМИ: Трамп рассматривает конкретные варианты интервенции в Иране

Администрация Дональда Трампа рассматривает различные варианты вмешательства в события в Иране, где режим аятолл задействует все более жесткие меры для подавления протестов, сообщили официальные представители США изданию Washington Post.

По словам трех источников, Трамп еще не принял решения о том, какой вариант предпочтительней. Среди возможностей министерства обороны – как применение военной силы, так и кибератаки, способные лишить режим способности ограничивать в стране интернет, чтобы помешать протестам.

О том, что администрация всерьез рассматривает конкретные способы военного вмешательства, пишет и New York Times. Источники сообщили изданию, что Трампу предоставлено несколько вариантов, включая и удары по невоенным объектам.

10 января Трамп прямо заявил, что его администрация готова оказать иранцам помощь в освобождении от режима аятолл. "Иран стремится к свободе, как никогда раньше. США готовы помочь", – написал он в социальной сети Truth Social.

Накануне он повторил заявление о готовности нанести удар по иранскому режиму, если тот продолжит убивать манифестантов. По неофициальным данным, в ходе подавления выступлений оппозиции в Иране было убиты сотни человек человек.