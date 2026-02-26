x
Мир

Reuters: Пентагон снял вице-адмирала Фреда Качера с поста директора Объединенного штаба

США
ВМС
Пентагон
время публикации: 26 февраля 2026 г., 05:05 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 05:51
U.S. Navy

Вице-адмирал ВМС США Фред Качер отстранен от должности директора Объединенного штаба спустя примерно три месяца после вступления в должность, сообщает агентство Reuters. Один из источников заявил, что Качер "не подошел" для этой работы.

Представитель Пентагона подтвердил Reuters, что Качер "вернется к службе" в ВМС США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в заявлении, переданном агентству, поблагодарил вице-адмирала за службу и вклад в работу Объединенного штаба.

Фред Качер занял пост директора Объединенного штаба в декабре 2025 года.

Причины решения о снятии его с этой должности уточняются.

Мир
