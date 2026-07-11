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Мир

Британская полиция отпустила задержанного по делу об убийстве экс-замминистра Энн Уиддикомб

Расследование
Убийства
Великобритания
время публикации: 11 июля 2026 г., 10:12 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 10:20
Британская полиция отпустила задержанного по делу об убийстве экс-замминистра Энн Уиддикомб
AP Photo/Francisco Seco

Британская полиция освободила 26-летнего мужчину, задержанного накануне по подозрению в убийстве бывшего заместителя министра внутренних дел и экс-депутата Консервативной партии Энн Уиддикомб.

В полиции заявили, что он больше не считается причастным к расследованию.

78-летняя Энн Уиддикомб была найдена мертвой вечером 10 июля в своем доме в Дартмуре. Ранее полиция сообщала, что не рассматривает убийство как теракт и не располагает данными о политическом мотиве.

Расследование продолжается.

Уиддикомб более 20 лет представляла Консервативную партию в британском парламенте и занимала пост заместителя министра внутренних дел по вопросам тюрем. После ухода из Палаты общин она стала депутатом Европарламента от Партии Брексита, а позднее присоединилась к партии "Реформировать Соединенное Королевство". Она также участвовала в популярных телешоу и была известна жесткими социально-консервативными взглядами. Уиддикомб никогда не была замужем и не имела детей.

Мир
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В Великобритании убита экс-замминистра Энн Уиддикомб, задержан "белый мужчина"