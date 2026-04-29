МИД Великобритании провел беседу с послом Ирана после призыва к диаспоре становиться шахидами

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Ирана Сайеда Али Мусави для беседы после возмутительной публикации в официальном Телеграм-канале посольства.

По информации The Sun, посольство призвало иранцев, проживающих в Великобритании, "пожертвовать жизнь ради родины" и стать шахидами, чтобы "не сдать Иран врагу". Публикация на фарси, которую увидели тысячи пользователей, появилась 15 апреля, в ней была ссылка, по которой можно было зарегистрироваться для участия в кампании "Жизнь в жертву родине".

Министр Великобритании по делам Ближнего Востока Хэмиш Фальконер назвал эту публикацию "совершенно неприемлемой" и дал понять, что посольство "должно прекратить любые формы общения, которые могут быть истолкованы как призывающие к насилию".

По информации СМИ, беседа с иранским послом была проведена во вторник, 28 апреля.