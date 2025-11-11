x
11 ноября 2025
11 ноября 2025
Мир

В эквадорской тюрьме найдены повешенными 27 заключенных

Организованная преступность
время публикации: 11 ноября 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 10:49
AP Photo/Cesar Munoz

Столкновения между противостоящими преступными группировками в тюрьме города Мачала на юге Эквадора привели к гибели 31 заключенных. 27 из них были повешены. Десятки человек получили ранения, среди них двое охранников.

Беспорядки в тюрьме начались утром 9 ноября, когда члены группировки Sao-Box напали на членов группировки Los Lobos, убив четырех человек, 36 были ранены. В тюрьму было направлено подразделение полиции специального назначения, которое взяло ситуацию под контроль.

Через несколько часов Los Lobos нанесли ответный удар, напав на членов Sao-Box, содержавшихся с ними в общих камерах. Тела повешенных были обнаружены вечером в ходе поверки.

Отвечая на вопрос, каким образом заключенные из противоборствующих банд содержались вместе, министр внутренних дел Эквадора Джон Реимберг сообщил, что Sao-Box относительно недавно откололась от Los Lobos, и при помещении в тюрьму они были членами одной группировки.

По словам министра, столкновения в тюрьме начались после того, как заключенным стало известно о планах администрации перевести их в новую тюрьму усиленного режима. Президент Даниэль Нобоа рассказал, что после бунта в нее перевели 300 заключенных.

