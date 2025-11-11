x
11 ноября 2025
|
последняя новость: 16:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2025
|
11 ноября 2025
|
последняя новость: 16:05
11 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Грузовой самолет армии Турции разбился на территории Грузии

Турция
Авиакатастрофа
Грузия
время публикации: 11 ноября 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 15:33
Грузовой самолет армии Турции разбился на территории Грузии
Wikipedia.org. Фото: Peter Bakema

Турецкий военный грузовой самолет C-130 ("Геркулес") разбился на территории Грузии после того, как вылетел из Азербайджана в Турцию. Об этом сообщило министерство обороны Турции, не указав дополнительных деталей.

Поисково-спасательная операция на месте крушения проводится в сотрудничестве с грузинскими властями.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 августа 2025

Суд обязал украинскую авиакомпанию заплатить компенсацию за сбитый Ираном самолет
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 мая 2025

На юге Республики Корея разбился самолет ВМС
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 января 2025

NBC News: найдены тела более 30 погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 января 2025

Авиакатастрофа в Вашингтоне. ФБР: нет признаков теракта