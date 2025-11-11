Грузовой самолет армии Турции разбился на территории Грузии

Турецкий военный грузовой самолет C-130 ("Геркулес") разбился на территории Грузии после того, как вылетел из Азербайджана в Турцию. Об этом сообщило министерство обороны Турции, не указав дополнительных деталей.

Поисково-спасательная операция на месте крушения проводится в сотрудничестве с грузинскими властями.