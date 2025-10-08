Лекорню заявил, что его миссия закончена

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, который пробыл на своем посту менее месяца, сообщил, что считает свою миссию по поиску выхода из политического кризиса законченной. Президент Эммануэль Макрон ранее попросил его провести консультации с другими партиями, несмотря на прошение об отставке.

Лекорню заявил, что не гонится за постом главы правительства. При этом он повторил, что перспектива проведения новых парламентских выборов отдаляется, поскольку большинство депутатов выступают против этой меры. По его словам, Макрон может уже в ближайшие 48 часов назвать имя нового премьер-министра.

По его словам, парламент расколот, но возможность достижения компромисса, в том числе и по бюджету сохраняется. Отвечая на вопрос о возможности назначения его преемником представителя левой части политического спектра, Лекорню подчеркнул, что решение о назначении главы правительства принимается президентом.

Он подтвердил, что крупнейшим камнем преткновения является пенсионная реформа, на отмене которой настаивают левые партии. По его словам, снижение пенсионного возраста с 66 до 64 лет будет стоить бюджету три миллиарда евро. Однако министр дал понять, что и непринятие бюджета – значительная опасность для экономики.