ФБР задержало подозреваемого в убийстве Кирка, позже его отпустили

Директор ФБР Кэш Пател объявил о задержании подозреваемого по делу об убийстве американского правого активиста Чарли Кирка в Юте. Однако позже ФБР уведомило: задержанный отпущен после допроса и не считается стрелком.

По данным департамента общественной безопасности Юты, по Кирку стреляли с большого расстояния, вероятно с крыши здания.

В среду, 10 сентября, на американского правого активиста, публициста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления в Университете долины Юта. По сообщениям американских СМИ, Кирк приехал в Юту в рамках тура American Comeback Tour. Во время его выступления прозвучал выстрел, после чего он упал. По словам свидетелей, пуля попала ему в шею.

По данным CNN стреляли из здания кампуса, находящегося менее чем в 200 метрах от палатки, служившей трибуной.

Чарли Кирк – один из заметных союзников Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), организации, активно работающей в университетах США против "левого влияния". Он неоднократно выступал в поддержку Израиля и проводил кампании в защиту еврейских и израильских студентов.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что Чарли Кирк, на которого было совершено покушение во время выступления в Университете долины Юта, умер. "Выдающийся, и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал молодежь Соединенных Штатов Америки лучше, чем Чарли. Его любили и им восхищались Все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Я и Мелания выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и всем его близким. Чарли, мы любим тебя!", – написал Трамп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, комментируя известие о смерти Чарли Кирка, сказал: "Он был истинным другом Израиля, неустанно боролся с ложью и непоколебимо отстаивал интересы еврейско-христианского сообщества. Всего две недели назад мы беседовали, и я пригласил его посетить Израиль. Увы, этому визиту уже не суждено состояться… Мы потеряли выдающегося человека. Его непоколебимая вера в свободу слова навсегда останется в памяти".