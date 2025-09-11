Число погибших в ходе протестов в Непале выросло до 34
Министерство здравоохранения Непала сообщило 11 сентября, что число жертв столкновений в ходе протестов против планов властей блокировать соцсети и против коррупции достигло 34, передает агентство Reuters.
По сведениям минздрава, в больницы обращались 1338 пострадавших, 949 из них уже выписаны.
На прошлой неделе правительство Непала заблокировало 26 платформ социальных сетей, включая Facebook, X и YouTube, из-за отказа компаний зарегистрироваться в Непале. Решение властей привело к массовым акциям протеста и столкновениям демонстрантов с полицией.
Были подожжены здание парламента страны и резиденция премьера, разграблены дома министров.
Индийские СМИ писали о задействовании армейских вертолетов для эвакуации министров.
Власти объявляли комендантский час.
Доступ к соцсетям в Непале был временно заблокирован, а затем – восстановлен.
Было объявлено об отставке премьер-министрп Непала Кхадги Прасада Шармы Оли.