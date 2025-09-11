x
11 сентября 2025
11 сентября 2025
11 сентября 2025
последняя новость: 12:39
11 сентября 2025
Мир

Акции протеста
Погибшие
Азия
время публикации: 11 сентября 2025 г., 12:17
Число погибших в ходе протестов в Непале выросло до 34
AP Photo/Niranjan Shrestha

Министерство здравоохранения Непала сообщило 11 сентября, что число жертв столкновений в ходе протестов против планов властей блокировать соцсети и против коррупции достигло 34, передает агентство Reuters.

По сведениям минздрава, в больницы обращались 1338 пострадавших, 949 из них уже выписаны.

На прошлой неделе правительство Непала заблокировало 26 платформ социальных сетей, включая Facebook, X и YouTube, из-за отказа компаний зарегистрироваться в Непале. Решение властей привело к массовым акциям протеста и столкновениям демонстрантов с полицией.

Были подожжены здание парламента страны и резиденция премьера, разграблены дома министров.

Индийские СМИ писали о задействовании армейских вертолетов для эвакуации министров.

Власти объявляли комендантский час.

Доступ к соцсетям в Непале был временно заблокирован, а затем – восстановлен.

Было объявлено об отставке премьер-министрп Непала Кхадги Прасада Шармы Оли.

