Мир

Последствия урагана "Мелисса": множество погибших в Гаити и на Ямайке

Погибшие
Ураган
время публикации: 30 октября 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 07:03
Последствия урагана "Мелисса": множество погибших в Гаити и на Ямайке
AP Photo/Matias Delacroix

Поступают новые сообщения о жертвах урагана "Мелисса". По предварительным данным, в Гаити около 40 погибших – в основном, в результате наводнения в городе Пети-Гоав.

На Ямайке – не менее семи погибших.

На Кубе сообщают о масштабных эвакуациях и подтоплениях. Эвакуированы сотни тысяч жителей восточных провинций.

По сводке Национального центра ураганов США (NHC), сохраняются ураганные предупреждения для центральных и юго-восточных Багам и Бермуда, а также штормовые – для Тёркс и Кайкос.

