Последствия урагана "Мелисса": множество погибших в Гаити и на Ямайке
30 октября 2025 г.
Поступают новые сообщения о жертвах урагана "Мелисса". По предварительным данным, в Гаити около 40 погибших – в основном, в результате наводнения в городе Пети-Гоав.
На Ямайке – не менее семи погибших.
На Кубе сообщают о масштабных эвакуациях и подтоплениях. Эвакуированы сотни тысяч жителей восточных провинций.
По сводке Национального центра ураганов США (NHC), сохраняются ураганные предупреждения для центральных и юго-восточных Багам и Бермуда, а также штормовые – для Тёркс и Кайкос.
