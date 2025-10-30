Последствия урагана "Мелисса": множество погибших в Гаити и на Ямайке

Поступают новые сообщения о жертвах урагана "Мелисса". По предварительным данным, в Гаити около 40 погибших – в основном, в результате наводнения в городе Пети-Гоав.

На Ямайке – не менее семи погибших.

На Кубе сообщают о масштабных эвакуациях и подтоплениях. Эвакуированы сотни тысяч жителей восточных провинций.

По сводке Национального центра ураганов США (NHC), сохраняются ураганные предупреждения для центральных и юго-восточных Багам и Бермуда, а также штормовые – для Тёркс и Кайкос.