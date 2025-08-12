Европейские лидеры: "Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины"

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным лидеры стран Европейского союза, за исключением Венгрии, выступили с совместным заявлением в поддержку Украины.

Приветствуя усилия Трампа, направленные на завершение войны, лидеры ЕС подчеркивают, что в основе прочного мира должно лежать уважение международного права, в частности, принципов независимости, суверенитета, территориальной целостности и неизменности международных границ. Напомним, что Трамп говорил о территориальных уступках в пользу России.

"Народ Украины должен иметь свободу решать свое будущее. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Значимые переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или уменьшения боевых действий", – цитирует заявление "Украина 24".

Лидеры государств ЕС сообщили, что и в дальнейшем будут оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также пригрозили России новые санкциями.