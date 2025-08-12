x
Мир

В Международный уголовный суд подан иск против начальника Генштаба ЦАХАЛа и других офицеров

время публикации: 12 августа 2025 г., 19:50 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 20:16
Активисты пропалестинской неправительственной организации "Фонд Хинд Раджаб" (HRF), ведущие "охоту" на военнослужащих ЦАХАЛа за границей, объявили о подаче иска в Международный уголовный суд (ICC) против высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа в связи с ликвидацией в Газе журналиста "Аль-Джазиры" Анаса аш-Шарифа.

В сообщении организации говорится, что иск был подан против тех, кто несет ответственность за убийство Анаса аш-Шарифа и его коллег. В иске в качестве ответчиков перечислены имена начальника Генштаба Эяля Замира, командующего ВВС Томера Бара, командующего Южным военным округом Янива Асора, бывшего командира подразделения 8200 Йоси Сариэля, действующего командира подразделения 8200, командира 161-й эскадрильи.

"Фонд Хинд Раджаб" был зарегистрирован в Брюсселе в сентябре 2024 года и является филиалом движения March 30 Movement. Его основатели заявляют, что намерены "разорвать порочный круг безнаказанности Израиля в память о Хинд Раджаб и тех, кто погиб в результате геноцида в Газе".

Хинд Раджаб – пятилетняя девочка из сектора Газы, погибшая в январе 2024 года в результате обстрела из танка машины, в которой она находилась вместе с родителями.

