12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Генсек ООН угрожает внести Израиль в "черный список сексуализированного насилия"

Сексуальное насилие
ООН
время публикации: 12 августа 2025 г., 18:03 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 18:27
Генсек ООН угрожает внести Израиль в "черный список сексуализированного насилия"
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш направил послу Израиля в ООН Дани Данону крайне жесткое письмо, в котором он указывает, что "Израиль находится под наблюдением перед возможным включением в ежегодный доклад ООН о сексуализированном насилии в зонах конфликтов".

В этом письме говорится о "серьезной обеспокоенности ООН" о сексуализированном насилии со стороны израильских сил безопасности в отношении палестинских арабов в ряде тюрем, следственном изоляторе и на военной базе.

Гуттериш указывает, что поскольку Израиль отказывается предоставить инспекторам ООН доступ на вышеперечисленные объекты, крайне сложно определить модели и тенденции обращения с заключенными арабами, он также упоминает о "задокументированных моделях сексуального насилия".

В письме генсек ООН перечисляет шаги, которые Израиль должен немедленно предпринять, чтобы избежать внесения в "черный список": это четкие командные инструкции против сексуализированного насилия, расследование каждой заслуживающей доверия жалобы, личные обязательства командиров и предоставление ООН свободного доступа для проверок и оказания гуманитарной помощи.

Гуттериш подчеркнул, что в следующий отчетный период будет рассмотрено, выполнил ли Израиль данные условия, и на основании этого будет принято решение о включении Израиля в доклад.

Посол Израиля в ООН Дани Данон, комментируя полученное письмо, заявил: "Генеральный секретарь ООН вновь решил принять на веру безосновательные обвинения из предвзятых публикаций. ООН должна сосредоточиться на шокирующих военных преступлениях и сексуализированном насилии ХАМАСа и на освобождении всех заложников. Израиль продолжит защищать своих граждан, действуя в соответствии с международным правом".

Интересно, что издание Ynet сообщило о намерении генерального секретаря ООН внести ХАМАС в отчет о сексуализированном насилии в зонах конфликта – на основании публикаций отчета исследовательской группы "Проект Дина". Издание ссылается на "черновик ежегодного отчета", однако важно отметить, что кроме Ynet, никто больше не сообщает о планируемом внесении в "черный список" ХАМАСа. Из комментария Дани Данона также нельзя сделать вывод о том, что ООН готова осудить ХАМАС за сексуализированное насилие.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
