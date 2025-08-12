Арестован 24-летний житель Монреаля, подозреваемый в жестоком нападении на религиозного еврея

Канадская полиция арестовала подозреваемого в жестоком избиении религиозного еврея на глазах у его детей.

Подозреваемый, 24-летний житель Монреаля (в сообщении полиции не указано происхождение арестованного), в пятницу напал на мужчину, который находился со своими детьми в парке Дикки-Мур, облил его водой из бутылки, а затем толкнул на землю, несколько раз ударил кулаком по лицу.

На видео с места происшествия, которое широко распространилось по социальным сетям, видно, как дети пытаются защитить избиваемого отца. Избив жертву, подозреваемый бросил кипу пострадавшего в фонтан.

Установить личность подозреваемого удалось благодаря помощи свидетелей, давших точное описание нападавшего.