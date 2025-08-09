В Монреале преступник напал на еврея на глазах двух его детей
В пятницу, 8 августа, в Монреале злоумышленник напал на еврея, мужчину в возрасте около 30 лет, который шел по улице с двумя своими детьми.
Преступник несколько раз ударил еврея, забрал его вещи, а также сорвал с его головы кипу и швырнул ее в фонтан.
После этого он скрылся с места происшествия.
Полиция начала расследование инцидента, который был зафиксирован камерами видеонаблюдения.