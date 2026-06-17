Amnesty International: "Израильский трансфер сотен тысяч ливанцев – военное преступление"
Организация Amnesty International
выступила с заявлением, квалифицирующем приказы израильской армии о массовой эвакуации жителей Южного Ливана как военные преступления.
"В районах на юге Ливана израильские военные насильственно изгоняют гражданское население и препятствуют его возвращению. Это следует квалифицировать как трансфер, который является военным преступлением. Изгнанными оказались сотни тысяч человек", – утверждает организация.
"Вместо того, чтобы силой изгонять целые сообщества, объявляя значительные районы закрытой военной зоной, Израиль должен немедленно покинуть ливанскую территорию", – заявила заместитель директора ближневосточного отделения AI Кристин Бекерле.
По ее словам, еще в ноябре 2024 года Израиль объявил закрытой военной зоной 4,8% ливанской территории. В апреле 2026 года "зона передовой обороны" была увеличена до 6% территории Ливана.