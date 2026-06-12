Швейцария предложила принять у себя участников подписания меморандума между США и Ираном

Швейцария предложила принять у себя участников возможного подписания мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, сообщило швейцарское министерство иностранных дел агентству AFP.

"Швейцария полностью вовлечена в процесс. Мы поддерживаем тесный контакт с Соединенными Штатами и Ираном", – говорится в кратком сообщении министерства.

Министерство иностранных дел Швейцарии заявляет, что играет активную роль в "поддержке усилий по заключению Меморандума о взаимопонимании, призванного укрепить перемирие и проложить путь к деэскалации конфликта между Ираном и США".