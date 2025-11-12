Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 90 из 121 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 22 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 12 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 121 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 90 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 31 ударных БПЛА в 19 локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской области, есть погибший и пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 12 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 22 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областей, Ставропольского края и Московского региона. Вводились ограничения на работу аэропортов. Был нанесен удар по заводу "Ставролен" в Буденовске Ставропольского края. Сведения о причиненном ущербе уточняются.