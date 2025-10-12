x
12 октября 2025
12 октября 2025
12 октября 2025
последняя новость: 09:24
12 октября 2025
Мир

В Австралии, несмотря на отступление ЦАХАЛа в Газе, прошли антиизраильские демонстрации

Газа
Австралия
время публикации: 12 октября 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 09:03
В Австралии, несмотря на отступление ЦАХАЛа в Газе, прошли антиизраильские демонстрации
AP Photo/Rick Rycroft

В десятках городов Австралии прошли массовые манифестации в поддержку палестинцев. Крупнейшая из них состоялась в Сиднее. По словам организаторов, в ней приняли участие 30000 человек, полиция говорит о 9000 манифестантах.

Пропалестинские демонстрации проходят на фоне отступления израильских войск из сектора Газы. "Но даже перемирие будет соблюдаться, Израиль все равно оккупирует Газу и Западный берег. Сохраняется и система апартеида, навязанная палестинцам", – говорится в заявлении организаторов.

Манифестанты размахивали палестинскими флагами, скандируя лозунги, призывающие "освободить Палестину". Демонстрация прошла мирно, арестов не было.

Среди тех, кто выступил на митинге, была участница "флотилии Сумуд" Джульет Ламонд. Она обвинила правительство Австралии в моральном банкротстве, призвала к освобождению всех палестинских заключенных и сообщила, что в следующей флотилии примут участие 150-200 кораблей.

