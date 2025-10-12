x
12 октября 2025
|
последняя новость: 10:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 10:50
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Польский депутат оштрафован за участие во "флотилии Сумуда"

Польша
время публикации: 12 октября 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 09:47
Польский депутат оштрафован за участие во "флотилии Сумуда"
AP Photo/Anis Mili

Парламентская фракция польского центристского блока "Гражданская коалиция" подвергла штрафу депутата Франтишека Стерчевского, который без уважительной причины пропустил сентябрьские заседания Сейма. Об этом сообщает радио Польши.

Причиной этого стало участие парламентария в "флотилии Сумуда", которая, якобы, должна была доставить в сектор Газы гуманитарную помощь, однако этой помощи на борту судов обнаружено не было. Она была перехвачена ЦАХАЛом. Среди сотен участников флотилии было и несколько поляков.

После возвращения в Польшу Стерчевский утверждал, что подвергся жестокому обращению, граничащему с пытками. Глава администрации премьер-министра Дональда Туска, депутат от "Гражданской коалиции" Ян Грабец заявил, что поход флотилии был больше похож на каникулы, а не на гуманитарную миссию.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

Арест испанской активистки "флотилии Сумуда" вновь продлен: она остается за решеткой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

МИД Израиля: помощь для Газы с 42 судов "флотилии" заполнила десятую часть одного грузовика
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

Католик, участник "флотилии Сумуда", принял ислам в израильской полицейской машине