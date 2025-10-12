Польский депутат оштрафован за участие во "флотилии Сумуда"
Парламентская фракция польского центристского блока "Гражданская коалиция" подвергла штрафу депутата Франтишека Стерчевского, который без уважительной причины пропустил сентябрьские заседания Сейма. Об этом сообщает радио Польши.
Причиной этого стало участие парламентария в "флотилии Сумуда", которая, якобы, должна была доставить в сектор Газы гуманитарную помощь, однако этой помощи на борту судов обнаружено не было. Она была перехвачена ЦАХАЛом. Среди сотен участников флотилии было и несколько поляков.
После возвращения в Польшу Стерчевский утверждал, что подвергся жестокому обращению, граничащему с пытками. Глава администрации премьер-министра Дональда Туска, депутат от "Гражданской коалиции" Ян Грабец заявил, что поход флотилии был больше похож на каникулы, а не на гуманитарную миссию.