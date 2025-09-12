x
12 сентября 2025
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2025
|
12 сентября 2025
|
последняя новость: 07:14
12 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Венеции задержаны подозреваемые в нападении на еврейскую пару

Антисемитизм
Италия
время публикации: 12 сентября 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 06:24
В Венеции задержаны подозреваемые в нападении на еврейскую пару
Alessandra Tarantino/Invision/AP

В Венеции полиция задержала трех предполагаемых участников нападения на еврейскую пару (гражданин США и его израильская супруга), все они – выходцы из Северной Африки.

Двое задержанных будут выдворены из Италии, один из них, незаконно находившийся в стране, уже этапирован в Бари, откуда будет отправлен на родину. В отношении третьего задержанного выдан судебный запрет на возвращение в Венецию, пишет agi.it.

Нападение было совершено в ночь на 8 сентября. Преступники атаковали еврейскую пару с криками "Free Palestine" в районе Страда Нуова. Их было около десяти человек. Мужчину ударили по лицу, в сторону женщины бросили бутылку, она получила ранения осколками стекла. На пару также натравливали ротвейлера без намордника, отмечает tg24.sky.it.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал нападение "недопустимым актом" и поблагодарил полицию за оперативную работу. Еврейская община Венеции осудила случившееся как "подлое и отвратительное" происшествие.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 31 августа 2025

Венецианский фестиваль: звезды на красной дорожке и протесты в поддержку Газы. Фоторепортаж