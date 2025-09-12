В Венеции задержаны подозреваемые в нападении на еврейскую пару

В Венеции полиция задержала трех предполагаемых участников нападения на еврейскую пару (гражданин США и его израильская супруга), все они – выходцы из Северной Африки.

Двое задержанных будут выдворены из Италии, один из них, незаконно находившийся в стране, уже этапирован в Бари, откуда будет отправлен на родину. В отношении третьего задержанного выдан судебный запрет на возвращение в Венецию, пишет agi.it.

Нападение было совершено в ночь на 8 сентября. Преступники атаковали еврейскую пару с криками "Free Palestine" в районе Страда Нуова. Их было около десяти человек. Мужчину ударили по лицу, в сторону женщины бросили бутылку, она получила ранения осколками стекла. На пару также натравливали ротвейлера без намордника, отмечает tg24.sky.it.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал нападение "недопустимым актом" и поблагодарил полицию за оперативную работу. Еврейская община Венеции осудила случившееся как "подлое и отвратительное" происшествие.