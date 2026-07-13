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Мир

На антиизраильской акции в Берлине задержана Грета Тунберг

Германия
Израиль
время публикации: 13 июля 2026 г., 16:48 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 16:53
На антиизраильской акции в Берлине задержана Грета Тунберг
AP Photo/Petros Giannakouris

Полиция задержала антиизраильскую активистку Грету Тунберг, принимавшую участие в проходившей у штаб-квартиры концерна Rheinmetall в центре Берлина манифестации против поставок Израилю оружия германского производства.

Около 40 человек приклеили себя к мостовой, чтобы, по их словам, привлечь внимание к соучастию оружейников в "геноциде мирного населения Палестины и Ливана". Акция называлась "Мирно против геноцида". На месте находилось порядка 70 полицейских.

Мир
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