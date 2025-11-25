x
25 ноября 2025
Мир

Грету Тунберг прогнали из Венеции за покраску Большого канала

Италия
Экология
Венеция
время публикации: 25 ноября 2025 г., 14:09 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 14:12
Грету Тунберг прогнали из Венеции за покраску Большого канала
AP Photo/Petros Giannakouris

Радикальная эко-активистка Грета Тунберг приняла участие в акции организации Extinction Rebellion, которая покрасила в зеленый цвет воды Большого канала в Венеции. По словам организаторов, акция была призвана привлечь внимание к климатическому коллапсу.

Организаторы подчеркнули: они применили светящуюся краску, не представляющую угрозы для экологии. Эту краску используют исследователи окружающей среды для наблюдения за течениями. Применяют ее и для обнаружения протечек.

22-летнюю Тунберг, которую полтора месяца назад депортировали из Израиля за участие во "флотилии Сумуда", приговорили к штрафу в 150 евро и запретили возвращаться в Венецию в ближайшие двое суток. Такое же наказание получили еще 35 эко-активистов.

