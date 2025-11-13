Рассмотрение апелляции Саркози, приговоренного к пяти годам тюрьмы, начнется 16 марта

Судебное рассмотрение апелляции бывшего президента Франции Николя Саркози против вердикта, вынесенного по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании, будет начато 16 марта.

Ранее суд признал его виновным в преступном сговоре, приговорив к пяти годам тюрьмы. Согласно суду, ливийский диктатор Муамар Каддафи передал Саркози около 50 миллионов евро на финансирование президентской кампании 2007 года.

21 октября отставной политик прибыл в тюрьму "Санте" для отбытия вердикта. Однако уже 10 ноября его освободили под судебные обязательства до начала рассмотрения апелляции. Три недели заключения Саркози описал как "кошмар" и "изнуряющий опыт".

Адвокат Николя Саркози Кристоф Энгрен, а также его супруга Карла Бруни и сыновья Пьер и Жан рассказали о трудностях и опасностях, с которыми бывший президент столкнулся в тюрьме, в том числе о ночных криках и угрозах расправы.

Саркози пообещал не покидать страну и не избегать повторного суда. "Бегство от правосудия означало бы признание вины, – заявил он. – Я никогда не признаю того, чего не совершал".