x
30 октября 2025
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2025
|
30 октября 2025
|
последняя новость: 15:35
30 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Министр юстиции Франции навестил Саркози в тюрьме

Суд
Франция
время публикации: 30 октября 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 14:27
Министр юстиции Франции навестил Саркози в тюрьме
AP Photo/Michel Euler

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен посетил парижскую тюрьму Санте и встретился с содержащимся в ней бывшим президентом Франции Николя Саркози. Встреча состоялась в присутствии начальника тюрьмы.

Как сообщают информированные источники, обсуждалась вопросы обеспечения безопасности бывшего главы Пятой республики. Еще до того, как Саркози начал отбывать срок, Дарманен заявлял, что охрана должна соответствовать высокопоставленному статусу заключенного. Это заявление вызвало волну критики.

Ранее сообщалось, что бывшему президенту предстоит отбывать наказание в одиночной камере площадью девять квадратных метров, его прогулки также будут совершаться в одиночестве. В камере есть туалет и душ. Для президента будет установлен стационарный телефон, в также телевизор – за 14 евро в месяц.

Напомним, что в сентябре суд Парижа признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании, приговорив к пяти годам тюрьмы. Согласно суду, ливийский диктатор Муамар Каддафи передал около 50 миллионов евро на финансирование избирательной кампании 2007 года.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 октября 2025

Саркози прибыл в тюрьму Санте для отбытия пятилетнего заключения
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 сентября 2025

Суд признал Саркози виновным в получении десятков миллионов евро от Каддафи