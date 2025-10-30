Министр юстиции Франции навестил Саркози в тюрьме

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен посетил парижскую тюрьму Санте и встретился с содержащимся в ней бывшим президентом Франции Николя Саркози. Встреча состоялась в присутствии начальника тюрьмы.

Как сообщают информированные источники, обсуждалась вопросы обеспечения безопасности бывшего главы Пятой республики. Еще до того, как Саркози начал отбывать срок, Дарманен заявлял, что охрана должна соответствовать высокопоставленному статусу заключенного. Это заявление вызвало волну критики.

Ранее сообщалось, что бывшему президенту предстоит отбывать наказание в одиночной камере площадью девять квадратных метров, его прогулки также будут совершаться в одиночестве. В камере есть туалет и душ. Для президента будет установлен стационарный телефон, в также телевизор – за 14 евро в месяц.

Напомним, что в сентябре суд Парижа признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании, приговорив к пяти годам тюрьмы. Согласно суду, ливийский диктатор Муамар Каддафи передал около 50 миллионов евро на финансирование избирательной кампании 2007 года.