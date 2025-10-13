x
13 октября 2025
Мир

Стрельба на встрече выпускников в Южной Каролине, есть погибшие

время публикации: 13 октября 2025 г., 08:46
Стрельба на встрече выпускников в Южной Каролине, есть погибшие
Четыре человека погибли и 20 получили ранения в результате стрельбы в ресторане Willie's Bar and Grill на острове Святой Елены в американском штате Южная Каролина. В заведении проходила встреча выпускников, на которой находились сотни человек.

Стрельба повлекла за собой панику, люди пытались укрыться в соседних домах. "Это трагическое, тяжелое событие для всех нас. Мы просим вас проявить терпение в процессе расследования инцидента. Наши помыслы с пострадавшими и их близкими", – говорится в заявлении офиса шерифа округа Бофорт.

Четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии. Подозреваемый еще не задержан, однако установлены имена людей, которые могут быть причастны к стрельбе.

Святая Елена – центр культуры гулла, созданной потомками африканских рабов, сумевшими сохранить значительную часть своего наследия, включая уникальный диалект и промыслы. Ресторан Willie's Bar and Grill хранит традиции местной кухни.

