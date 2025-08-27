Стрельба в католической школе в Миннеаполисе, есть убитые и раненые

В Миннеаполисе произошла стрельба в католической школе при церкви. По последним данным, погибли как минимум два человека, еще двенадцать получили ранения.

Губернатор Миннесоты Тим Вольц сообщил, что ситуация находится под контролем, а угроза для общественности устранена. Он выразил поддержку пострадавшим и их семьям.

На место происшествия были направлены крупные силы полиции и федеральных служб. Власти обещают провести расследование и выяснить все обстоятельства случившегося.

Телеканал CNN передал, что стрелок задержан, но по-другим источникам, он застрелился. Он том, что стрелявший покончил с собой, сообщил телеканал NBC.