x
14 августа 2025
|
последняя новость: 14:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 14:02
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ООН официально включает ХАМАС в "черный список" секс-преступников

Сексуальное насилие
ООН
ХАМАС
время публикации: 14 августа 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 13:51
ООН официально включает ХАМАС в "черный список" секс-преступников
AP Photo/Jason DeCrow

Почти через два года после "черной субботы" 7.10.23 и после нескольких отчетов, документировавших случаи жесточайшего сексуализированного насилия, совершенного террористами ХАМАСа, ООН официально включает ХАМАС в "черный список" организаций, совершивших военные преступления в зонах конфликтов.

В четверг, 14 августа, соответствующий отчет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен разослать странам-членам Генеральной Ассамблеи, сообщили в МИД Израиля.

В прошлом году генсек ООН выступил против внесения ХАМАСа в этот список, несмотря на то, что представленный в начале 2024 года доклад Прамилы Паттен содержал однозначные подтверждения систематического и преднамеренного сексуализированного насилия, и что в этом докладе высказывались опасения, что израильские заложники и заложницы продолжают подвергаться в плену, Тогда Гутерриш лишь косвенно упомянул само наличие доклада, однако не стал цитировать выводы Паттен.

Вместо этого Гутерриш призвал "расследовать сексуальное насилие в отношении палестинских заключенных в израильских тюрьмах". Нынешнее решение ООН все же внести ХАМАС в "черный список" также не обошлось без разговоров о "сексуальном насилии в отношении палестинских заключенных": несколько дней назад генсек ООН направил послу Израиля в ООН Дани Данону письмо, в котором он указал, что "Израиль находится под наблюдением перед возможным включением в ежегодный доклад ООН о сексуализированном насилии в зонах конфликтов".

В этом письме говорится о "серьезной обеспокоенности ООН" о сексуализированном насилии со стороны израильских сил безопасности в отношении палестинских арабов в ряде тюрем, следственном изоляторе и на военной базе. Гуттериш указывает, что поскольку Израиль отказывается предоставить инспекторам ООН доступ на вышеперечисленные объекты, крайне сложно определить модели и тенденции обращения с заключенными арабами, он также упоминает о "задокументированных моделях сексуального насилия".

В письме генсек ООН перечисляет шаги, которые Израиль должен немедленно предпринять, чтобы избежать внесения в "черный список": это четкие командные инструкции против сексуализированного насилия, расследование каждой заслуживающей доверия жалобы, личные обязательства командиров и предоставление ООН свободного доступа для проверок и оказания гуманитарной помощи. Гутерриш подчеркнул, что в следующий отчетный период будет рассмотрено, выполнил ли Израиль данные условия, и на основании этого будет принято решение о включении Израиля в доклад.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 августа 2025

Генсек ООН угрожает внести Израиль в "черный список сексуализированного насилия"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2025

"Проект Дина" опубликовал отчет о сексуализированном насилии 7 октября 2023 года
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 марта 2025

Доклад ООН обвиняет Израиль в "частичном уничтожении репродуктивной способности палестинцев"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 апреля 2024

Генсек ООН отказался внести ХАМАС в черный список сексуализированного насилия