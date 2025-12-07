Власти Судана сообщили, что в результате серии ударов с применением беспилотных летательных аппаратов на юге страны погибло около 80 человек. Половина из них – дети.

"Было три атаки: сначала нанесли удар по детскому саду, потом по больнице и, наконец, по тем, кто пытался спасти детей", – рассказал глава администрации города Калоги Исам ад-Дин ас-Саид. По его словам, ответственность за гибель людей несут оппозиционные "Силы быстрой поддержки".

Конфликт между правительственными войсками с СБП начался в 2023 году. Он стал одной из крупнейших в мире гуманитарных катастроф. Более 14 миллионов человек стали беженцами. Около 150000 человек были убиты, сотни тысяч погибли от голода и лишений.

Несколько дней назад неправительственная организация Amnesty International обвинила ведущие борьбу против правительства Судана "Силы быстрой поддержки" в военных преступлениях и призвала начать расследование их деятельности.

Согласно опубликованному ей отчету, боевики СБП, захватившие в апреле 2025 года крупнейший в Северном Дарфуре лагерь для перемещенных лиц Замзам, несут ответственность за массовые убийства и изнасилования.