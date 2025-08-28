x
28 августа 2025
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 13:23
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Ильхам Алиев обвинил Россию в оккупации Азербайджана в 1920 году

Россия
время публикации: 28 августа 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 13:04
Ильхам Алиев обвинил Россию в оккупации Азербайджана в 1920 году
Azerbaijani Presidential Press Office via AP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал развернутое интервью телеканалу "Аль-Арабия". Значительная его часть была посвящена урегулированию конфликта с Арменией, однако немалое внимание политик уделил и отношениям с Россией.

Президент обвинил Советскую Россию в оккупации Азербайджана в 1920 году. "Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его", – сказал глава государства, отметив, что именно оттуда и идет проблема Зангезурского коридора.

Он также впервые прокомментировал рейды против азербайджанцев в России и гибель двоих из них в результате пыток. "Это был беспрецедентный акт против нашего народа", – цитирует интервью официальный сайт президента Азербайджана.

Алиев напомнил, что российский ракетный удар по самолету AzAl, который в декабре 2024 года разбился в Актау, взывал в Азербайджане огромное разочарование и недовольство. Он отметил, что Россия не стала признавать, что нанесла удар по самолету, и не выплатила компенсации пострадавшим.

Азербайджанский лидер также выразил поддержку территориальной целостности Украины, признав, что Россия совершила вторжение на украинскую территорию.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 июля 2025

В ответ на задержание пропагандистов в Баку Россия начала аресты азербайджанцев
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июня 2025

В Азербайджане отменены российские культурные мероприятия
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 января 2025

Алиев выразил возмущение попытками Кремля скрыть правду о причинах авиакатастрофы под Актау