Ильхам Алиев обвинил Россию в оккупации Азербайджана в 1920 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал развернутое интервью телеканалу "Аль-Арабия". Значительная его часть была посвящена урегулированию конфликта с Арменией, однако немалое внимание политик уделил и отношениям с Россией.

Президент обвинил Советскую Россию в оккупации Азербайджана в 1920 году. "Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его", – сказал глава государства, отметив, что именно оттуда и идет проблема Зангезурского коридора.

Он также впервые прокомментировал рейды против азербайджанцев в России и гибель двоих из них в результате пыток. "Это был беспрецедентный акт против нашего народа", – цитирует интервью официальный сайт президента Азербайджана.

Алиев напомнил, что российский ракетный удар по самолету AzAl, который в декабре 2024 года разбился в Актау, взывал в Азербайджане огромное разочарование и недовольство. Он отметил, что Россия не стала признавать, что нанесла удар по самолету, и не выплатила компенсации пострадавшим.

Азербайджанский лидер также выразил поддержку территориальной целостности Украины, признав, что Россия совершила вторжение на украинскую территорию.