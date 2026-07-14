Бывший кандидат в президенты России, задержанный накануне, рассматривает возможность эмиграции

Бывший кандидат в президенты России Борис Наджедин, который был задержан 13 июля в Подмосковье по статье о демонстрации экстремистской символики, отпущен под обязательство прибыть в суд 17 июля.

В эфире Youtube-канала The Breakfast Show оппозиционный политик признался, что задумывается об эмиграции. "Это обсуждается. Когда вы не очень молодой, не очень здоровый, и у вас есть еще дети, которых поднимать надо, тут поневоле задумаешься", – сказал он. Заявление цитирует DW.

Основанием для обвинений стала публикация Надеждиным фотографии Алексея Навального. Сам он связывает преследование с намерением баллотироваться в Государственную думу: "Вчера меня хотели просто закрыть. Я, к сожалению, не в таком состоянии здоровья и возраста, чтобы, может быть, даже пережить 15 суток в душной камере. Я там просто помру".

Несколько дней назад российские власти признали политика "иностранным агентом". В 2023 году ЦИК РФ отказал ему в регистрации кандидатом на пост президента России, признав часть подписей недействительными.