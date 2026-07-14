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В Германии супругов из Ирака приговорили за геноцид езидов и порабощение двух девочек

Судебные решения
Германия
Исламское государство
время публикации: 14 июля 2026 г., 06:35 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 06:47
В Германии супругов из Ирака приговорили за геноцид езидов и порабощение двух девочек
AP Photo/Matthias Schrader

Высший земельный суд Мюнхена 13 июля приговорил 43-летнего гражданина Ирака к пожизненному заключению, а его бывшую жену (30 лет) – к девяти с половиной годам лишения свободы. Оба признаны виновными в преступлениях, совершенных против двух езидских девочек в период участия в террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщают немецкие СМИ со ссылкой на решение суда.

Имена обвиняемых в немецких публикациях раскрываются частично: мужчина указан как Twana H. ("Абу Абдулла"), женщина – как Asia R. ("Умм Абдулла").

Суд установил, что супруги удерживали девочек в возрасте пяти и двенадцати лет в качестве рабынь. муж многократно избивал и насиловал этих девочек. Жена (на тот момент несовершеннолетняя) также жестоко обращалась с девочками, а также накрашивала их перед изнасилованиями, чтобы те выглядели привлекательней для мужа.

Действия супругов были квалифицированы как геноцид, преступления против человечности, военные преступления и участие в террористической организации.

Мужчине назначено пожизненное заключение. Женщина получила девять с половиной лет лишения свободы по нормам ювенального уголовного права, поскольку на момент начала преступлений она была несовершеннолетней.

Процесс продолжался более года.

Мир
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