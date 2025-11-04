СБ ООН обсудит создание миссии в Газе, "по аналогии с Гаити"

США разослали членам Совета безопасности ООН проект резолюции, предлагающий учредить временный международный стабилизационный контингент (ISF) для Газы.

По данным агентства Reuters, Франция и Великобритания при координации с Вашингтоном дорабатывают текст.

Судя по опубликованным деталям, предполагается не классическая миротворческая миссия ООН, а мандат СБ с формулировкой "принимать все необходимые меры" (то есть разрешение на применение силы), по аналогии с решением по Гаити.

Среди обсуждаемых участников миссии – Индонезия, ОАЭ, Египет, Катар, Азербайджан. Египет рассматривается как страна, которая должна будет предоставить основной контингент для этой миссии.

В Белом доме указывают, что обсуждение круга участников и параметров мандата продолжается. Конкретные сроки голосования в СБ ООН не объявлены. Временные рамки реализации данной инициативы пока неясны.

Как отмечают The Guardian и другие СМИ, в проекте закладываются "широкие, жесткие полномочия": контроль безопасности внутри сектора Газы, предотвращение возобновления деятельности вооруженных группировок, элементы демилитаризации (включая уничтожение и недопущение восстановления военной инфраструктуры), защита гражданских и сопровождение гуманитарных коридоров, а также подготовка и поддержка палестинской полиции.

Если решение вступит в силу, то контингент ISF должен будет работать в тесной координации с Израилем и Египтом.