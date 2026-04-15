Трамп заявил, что "навсегда открывает Ормузский пролив" и Китай пообещал не поставлять оружие Ирану

Дональд Трамп сообщил, что направил председателю КНР Си Цзиньпину письмо с просьбой не поставлять оружие Ирану, и получил ответное письмо с заверениями, что Китай этого не делает. Об этом американский президент рассказал в интервью телеканалу Fox Business Network, записанном во вторник, 14 апреля.

В своей социальной сети Truth Social 15 апреля Трамп написал, что "навсегда открывает" Ормузский пролив и что Китай этому очень рад. "Я делаю это и для них – и для всего мира. Эта ситуация больше никогда не повторится", – написал президент США, добавив, что ожидает встречи с Си Цзиньпином через несколько недель.