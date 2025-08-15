26-летнюю жительницу Симферополя приговорили к 15 годам колонии за "госизмену"

Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии общего режима жительницу Симферополя Алину Грек, признанную "виновной в госизмене, прохождении обучения террористической деятельности и приготовлении к теракту", сообщает "Медиазона".

Судя по карточке на сайте суда, приговор был вынесен 14 августа.

По версии следствия, в сентябре 2023 года 26-летняя Алина Грек "за деньги начала сотрудничать" с ГУР Украины, после чего "купила компоненты для зажигательной смеси" и сфотографировала релейный шкаф на железной дороге в Симферопольском районе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В январе 2024 года для тренировки она по инструкции сотрудника военной разведки Украины подожгла зажигательное устройство и бросила его на землю, видеозапись своих действий отправив куратору, – утверждает издание. – Тот подтвердил правильность использования устройства и поручил ей изготовить еще одно, которое использовать для поджога релейного шкафа".

22 января 2024 года Алину Грек задержали. В том же месяце ее внесли в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

Согласно утечкам из баз данных, как минимум до 2023 года девушка числилась студенткой Крымского федерального университета. В разделе "учет экстремистов" у задержанной стоит метка "член оппозиционной молодежной организации".

На странице Алины Грек во "ВКонтакте" в графе "родной город" указано: "Украина, Симферополь".