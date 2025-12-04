x
04 декабря 2025
04 декабря 2025
04 декабря 2025
04 декабря 2025
Мир

Meta начала удалять аккаунты австралийских подростков до 16 лет из Instagram, Threads и Facebook

время публикации: 04 декабря 2025 г., 04:07 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 05:37
Meta начала удалять аккаунты австралийских подростков до 16 лет из Instagram, Threads и Facebook
Компания Meta сообщила, что приступила к удалению аккаунтов пользователей младше 16 лет из принадлежащих ей соцсетей Instagram, Threads и Facebook в Австралии.

По данным компании, все такие аккаунты будут удалены к 10 декабря 2025 года – дате, когда в Австралии вступает в силу закон, запрещающий детям и подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями. Закон был одобрен австралийским парламентом в 2024 году.

В Meta уточнили, что затронутые пользователи смогут сохранить и скачать историю своей активности до удаления аккаунта.

Кроме того, компания обещает, что незадолго до того, как этим пользователям исполнится 16 лет, они получат уведомление о возможности вернуться на платформы: после повторной регистрации их контент и история будут полностью восстановлены.

Вступающий в силу закон делает Австралию одной из самых жестких юрисдикций в мире в сфере регулирования доступа несовершеннолетних к соцсетям и накладывает новые обязательства как на международные платформы, так и на местных провайдеров.

