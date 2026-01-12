В Австралии Meta заблокировала 550 тысяч детских аккаунтов

Компания Meta сообщила о массовой деактивации аккаунтов подростков в Facebook, Instagram и Threads после введения в Австралии запрета на использование соцсетей лицами младше 16 лет, пишет The Guardian.

Как уточнили в компании, после вступления закона в силу – с 4 по 11 декабря – было заблокировано 544052 учетные записи, которые, по оценке Meta, принадлежали пользователям до 16 лет. Из них 330639 приходились на Instagram, 173497 – на Facebook и 39916 – на Threads.

В Meta подчеркнули, что соблюдение новых требований станет "многоэтапным процессом", который будет постепенно совершенствоваться. При этом компания вновь выразила обеспокоенность отсутствием единого отраслевого стандарта для точного определения возраста пользователей в интернете.

Всего под действие запрета, по данным правительства, подпадают десять платформ: Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok и Reddit. Все они обязались внедрить механизмы проверки возраста к 10 декабря 2025 года.

Федеральные власти ранее признавали, что запрет не сможет заработать идеально сразу. При этом многие подростки публично рассказывали в соцсетях о способах обхода ограничений.

Федеральная оппозиция, активно продвигавшая эту инициативу до ее принятия, на прошлой неделе заявила, что реализация запрета оказалась неудачной. Закон обязывает платформы самостоятельно оценивать, подпадают ли они под его действие, а правительство пообещало вмешаться, если подростки начнут массово переходить на другие сервисы. Некоторые площадки, не включенные в первоначальный список, например Bluesky – альтернативу X, – уже внедрили меры по проверке возраста.

В Meta подчеркнули, что выполняют требования закона, но призвали австралийские власти к более тесному диалогу с отраслью, чтобы выработать более эффективный подход, чем повсеместное ужесточение контроля за возрастом пользователей в интернете.

Австралия стала первой страной в мире, которая ввела столь жесткий возрастной порог для соцсетей на национальном уровне. Власти заявляют, что шаг направлен на охрану психического здоровья молодежи.

Критики предупреждают о рисках ухода несовершеннолетних в менее контролируемые, "серые" онлайн-зоны и обхода блокировок через VPN и фиктивные данные. Очевидно и то, что лишение подростка доступа к соцсетям может приводить к тяжелому стрессу.