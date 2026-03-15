Наводнение в Кении, десятки погибших

Достигло 62 человек число погибших в результате продолжающегося несколько дней наводнений в Кении. Причиной наводнения, затронувшего и национальные парки и потребовавшего эвакуации туристов, стали проливные дожди.

В столице страны Найроби в ночь на 15 марта были спасены 11 человек, находившихся в маршрутном такси. Министерство внутренних дел призывает держаться подальше от низин, поскольку в ближайшие дни уровень воды еще более повысится.