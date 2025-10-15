x
Мир

Сирил Рамафоса: "Перемирие в Газе не приведет к отзыву иска, обвиняющего Израиль в геноциде"

время публикации: 15 октября 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 15:20
Сирил Рамафоса: "Перемирие в Газе не приведет к отзыву иска, обвиняющего Израиль в геноциде"
AP Photo

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, выступая в парламенте, что соглашение о прекращении огня в секторе Газы никак не повлияет на рассмотрение поданного этой страной в Международный суд в Гааге иска, обвиняющего Израиль в "геноциде" палестинцев.

"Мы приветствуем заключение мирного соглашения, но оно никак не повлияет на рассмотрение дела, представленного в Международный суд справедливости. Рассмотрение продолжается, и Израиль должен представить ответ на наш иск. Это должно быть сделано до января будущего года", – сказал он.

Иск был подан ЮАР в декабре 2023 года, а детальный меморандум передан суду в октябре 2024 года. Как сообщил тогда Рамафоса, в нем содержится 750 страниц доказательств и приложение на 4000 страниц. Израиль должен ответить на него до 12 января 2026 года. Предполагается, что вердикт будет вынесен в конце 2027 - начале 2028 года.

Мир
