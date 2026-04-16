На севере Лондона предпринята попытка поджога синагоги. Задержаны двое подозреваемых
время публикации: 16 апреля 2026 г., 00:02 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 00:08
В ночь на 15 апреля двое неизвестных в балаклавах и темной одежде бросили две бутылки с "коктейлем Молотова" в реформистскую синагогу Финчли на севере Лондона. Бутылки не воспламенились, здание не пострадало. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Полиция квалифицировала инцидент как антисемитское преступление на почве ненависти.
Позднее в районе Уотфорда по подозрению в попытке поджога были задержаны 47-летняя женщина и 46-летний мужчина.
Расследование ведется при участии антитеррористического подразделения лондонской полиции.
Мэр Лондона Садик Хан поблагодарил полицию за оперативную реакцию и сообщил об усилении присутствия полиции в районе.
