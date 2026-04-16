x
16 апреля 2026
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
16 апреля 2026
16 апреля 2026
последняя новость: 12:30
16 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Медведев назвал израильскую компанию "потенциальной целью для вооруженных сил России"

время публикации: 16 апреля 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 12:25
Ekaterina Shtukina/Pool Photo via AP

Министерство обороны России опубликовало список иностранных компаний, которые, как утверждает российская сторона, поставляют Украине беспилотные летательные аппараты и комплектующие для их производства.

Большинство компаний – европейские. Они расположены в Великобритании, Германии, Нидерландах, Чехии, Испании, Италии, Дании, Литве, Латвии, Польше. В список попали две турецкие фирмы и одна израильская – Elsight. Утверждается, что они поставляет модули подключения к сетям сотовой связи.

Публикацию прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев – бывший президент РФ. "Это представляет собой список потенциальных целей для Вооруженных сил России. Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!", – написал он.

Добавим, что точность таких ударов может оказаться под сомнением. Несколько приведенных в публикации министерства обороны адресов не соответствуют истинным. Израильская компания также действует по другому адресу.

