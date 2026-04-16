Брифинг в Пентагоне: "В американской команде нет партнера лучше Израиля"

Военный министр США Пит Хегсет провел в Пентагоне брифинг, посвященный ситуации на Ближнем Востоке. В нем принял участие и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Хегсет призвал "новый иранский режим" проявить благоразумие при принятии решений, потому что иначе на объекты ключевой инфраструктуры вновь посыпятся бомбы. Он также обратился к Корпусу стражей исламской революции: "Мы следим за вами, мы знаем, где вы что прячете. Пока вы пытаетесь восстановить разрушенное – мы усиливаемся".

По его словам, для обеспечения блокады США не задействуют и 10% своей морской мощи. Удары по торговым судам он назвал терроризмом, отметив, что Иран не может контролировать Ормузский пролив – у него нет флота.

Кейн подчеркнул, что США блокируют не пролив, а порты и побережье Ирана, причем блокада осуществляется и в иранских территориальных водах. По его словам, с начала блокады были развернуты 13 судов.

Глава Центрального командования вооруженных сил США адмирал Брэдли Купер сообщил, что американские войска используют прекращение огня для пополнения запасов и извлечения тактических и технических уроков. Он высоко оценил действия союзников, заявив, что в американской команде нет партнера лучше, чем Израиль.