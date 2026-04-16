Во Франции начато обсуждение закона, карающего призывы к уничтожению Израиля тюремным заключением

Парламент Франции начал 16 апреля обсуждение поддержанного правительством закона, расширяющего трактовку понятия "оправдание терроризма". Он объявляет незаконным призывы к уничтожению любой страны, признанной Францией. Наказание составляет пять лет лишения свободы.

Инициатором законопроекта стала Каролин Ядан, представительница блока "Вместе за Республику". Преамбула не оставляет сомнений, о каком государстве идет речь, отмечает France 24

"Сегодня, ненависть к евреям в нашей стране разжигается с помощью обсессивной ненависти к Израилю. Проводится делегимизация и криминализация самого его существования. Ненависть к Израилю сейчас неразделима с ненавистью к евреям", – говорится в документе.

Отметим, что речь идет о третьей редакции закона, значительно более консервативной, чем предыдущие. Законопроект вызвал раскол в коалиции, однако его поддержало ультраправое "Национальное объединение", в то время как левые партии, включая подавляющее большинство социалистов, высказались против.

Они утверждают, что закон будет квалифицировать как уголовное преступление легитимную критику политики государства Израиль. Раздаются также голоса, что последствием принятия закона станет рост антисемитизма.

Один из наиболее последовательных сторонников закона является премьер-министр Себастьен Лекорню. "Современный антисионизм стал маской, под которой скрывается антисемитизм", – заявил он, приведя в качестве примера лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной", призывающий к уничтожению Израиля.