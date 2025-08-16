После Аляски. Путин готов "заморозить фронт в обмен на Донбасс". Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Российский президент Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске предложил "заморозить линию фронта, если Украина оставит всю территорию Донецкой и Луганской областей", сообщает ВВС.

Об этом также, ссылаясь на иформированные источники, сообщают Reuters, Bloomberg и Financial Times.

Источник Reuters заметил, что это предложение обсуждалось в телефонном разговоре Трампа с Владимиром Зеленским, в котором также участвовал специальный посланник президента США Стив Виткофф. Публикации о готовности Путина остановить наступление в обмен на всю территорию Донбасса впервые появились неделю назад. Утверждалось, что Путин впервые высказал такое предложение в беседе с Виткоффом 6 августа. Официально Кремль это не подтверждал.

Европейских лидеров пригласили в Вашингтон на встречу Трампа с Зеленским, которая намечена на понедельник, 18 августа. Пока не вполне ясно, кто из европейских лидеров готов туда поехать. Официально это ни одна из сторон не подтверждала.

Зеленский неоднократно говорил, что Киев не рассматривает вариант юридического признания оккупированных территорий российскими.

"Международные границы не должны меняться силой", – заявили лидеры европейских стран и Евросоюза после разговора с Зеленским и Трампом.

В меморандуме, который Москва предоставила Киеву в Стамбуле в начале июня, Кремль называл условием для прекращения огня полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на согласованное с Россией расстояние.