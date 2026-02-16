Правительство Великобритании рассчитывает расширить полномочия по регулированию доступа к интернету

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен добиваться расширения полномочий правительства по регулированию доступа к интернету.

По словам Стармера, такие меры необходимы для защиты детей от "быстро меняющихся цифровых рисков". "Технологии развиваются с огромной скоростью, и закон должен поспевать за ними", – подчеркнул он.

В прошлом месяце британское правительство объявило о запуске консультаций по возможному запрету использования социальных сетей для лиц младше 16 лет – по модели, уже реализованной в Австралии и впоследствии принятой в Испании, Греции и Словении.