16 февраля 2026
последняя новость: 07:53
16 февраля 2026
Мир

Правительство Великобритании рассчитывает расширить полномочия по регулированию доступа к интернету

Великобритания
время публикации: 16 февраля 2026 г., 04:21 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 05:24
AP Photo/Joanna Chan

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен добиваться расширения полномочий правительства по регулированию доступа к интернету.

По словам Стармера, такие меры необходимы для защиты детей от "быстро меняющихся цифровых рисков". "Технологии развиваются с огромной скоростью, и закон должен поспевать за ними", – подчеркнул он.

В прошлом месяце британское правительство объявило о запуске консультаций по возможному запрету использования социальных сетей для лиц младше 16 лет – по модели, уже реализованной в Австралии и впоследствии принятой в Испании, Греции и Словении.

