Израиль

Нетаниягу и Путин по телефону обсудили ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке

Биньямин Нетаниягу
Владимир Путин
время публикации: 16 января 2026 г., 11:40 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 11:43
Нетаниягу и Путин по телефону обсудили ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Глава правительства Биньямин Нетаниягу переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Кремль.

"Путин и Нетаниягу обсудили положение дел на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана, – сказано в этом сообщении. – Президент РФ изложил подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. Путин подтвердил готовность РФ предпринимать посреднические усилия для конструктивного диалога".

Предыдущая беседа Нетаниягу и Путина состоялась 30 декабря. Как и сегодня, первой об этом разговоре сообщила российская сторона.

Израиль
