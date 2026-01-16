Нетаниягу и Путин по телефону обсудили ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке
время публикации: 16 января 2026 г., 11:40 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 11:43
Глава правительства Биньямин Нетаниягу переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Кремль.
"Путин и Нетаниягу обсудили положение дел на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана, – сказано в этом сообщении. – Президент РФ изложил подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. Путин подтвердил готовность РФ предпринимать посреднические усилия для конструктивного диалога".
Предыдущая беседа Нетаниягу и Путина состоялась 30 декабря. Как и сегодня, первой об этом разговоре сообщила российская сторона.
