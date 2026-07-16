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Мир

Пожар в детском доме в Алжире, более десяти погибших

Пожары
Алжир
время публикации: 16 июля 2026 г., 14:52 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 14:53
Пожар в детском доме в Алжире, более десяти погибших
AP Photo/ Mokhtar

По меньшей мере 11 человек погибли и 19 пострадали при пожаре, который начался в ночь на 16 июля в столице Алжира. Причина возгорания пока не установлена. Не сообщаются данные и о возрасте жертв.

Согласно алжирскому новостному агентству, 10 пострадавших получили ожоги различной степени тяжести, двое страдают от проблем с дыханием, остальные – в состоянии шока. Отмечается, что установившаяся в стране жаркая погода вызвала многочисленные пожары.

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