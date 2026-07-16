Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне проиграли сборной Фарерских островов
время публикации: 16 июля 2026 г., 15:57 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 15:57
В Румынии продолжается юношеский чемпионат Европы по гандболу (спорсмены до 20 лет).
В четвертьфинале турнира за 9-16 места израильтяне проиграли сборной Фарерских островов 31:33.
В четвертьфиналах встречаются:
Швеция - Франция
Швейцария - Дания
Испания - Словения
Германия - Венгрия.
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