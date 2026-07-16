Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне проиграли сборной Фарерских островов

В Румынии продолжается юношеский чемпионат Европы по гандболу (спорсмены до 20 лет).

В четвертьфинале турнира за 9-16 места израильтяне проиграли сборной Фарерских островов 31:33.

В четвертьфиналах встречаются:

Швеция - Франция

Швейцария - Дания

Испания - Словения

Германия - Венгрия.