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Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне проиграли сборной Фарерских островов

Гандбол
время публикации: 16 июля 2026 г., 15:57 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 15:57
Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне проиграли сборной Фарерских островов
AP Photo/Peter Dejong

В Румынии продолжается юношеский чемпионат Европы по гандболу (спорсмены до 20 лет).

В четвертьфинале турнира за 9-16 места израильтяне проиграли сборной Фарерских островов 31:33.

В четвертьфиналах встречаются:

Швеция - Франция

Швейцария - Дания

Испания - Словения

Германия - Венгрия.

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