"Татнефть" ограничила продажу топлива на всей территории России

Российская компания "Татнефть" ввела на всех принадлежащих ей автозаправочных станциях ограничения по отпуску бензина и дизельного топлива. Кроме того, к оплате принимаются только наличные. Меры названы временными.

Согласно "Интерфаксу", "Татнефть" уведомляет водителей на АЗС в Челябинске о том, что по техническим причинам максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей, 300 литрами – для грузовых машин.

Перебои с топливом в России начались после массированных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Особенно тяжелая ситуация сложилась в оккупированном Крыму. ВСУ установили огневой контроль над ведущими на полуостров трассами.