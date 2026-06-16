x
16 июня 2026
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июня 2026
|
16 июня 2026
|
последняя новость: 12:50
16 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Татнефть" ограничила продажу топлива на всей территории России

Нефть и газ
Россия
Война в России
время публикации: 16 июня 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 12:35
"Татнефть" ограничила продажу топлива на всей территории России
Wikipedia.org. Фото: Retired electrician

Российская компания "Татнефть" ввела на всех принадлежащих ей автозаправочных станциях ограничения по отпуску бензина и дизельного топлива. Кроме того, к оплате принимаются только наличные. Меры названы временными.

Согласно "Интерфаксу", "Татнефть" уведомляет водителей на АЗС в Челябинске о том, что по техническим причинам максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей, 300 литрами – для грузовых машин.

Перебои с топливом в России начались после массированных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Особенно тяжелая ситуация сложилась в оккупированном Крыму. ВСУ установили огневой контроль над ведущими на полуостров трассами.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июня 2026

Масштабный украинский удар по Москве, горит НПЗ в Капотне
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2026

В России после украинских ударов по НПЗ введен запрет на экспорт авиационного керосина