Масштабный украинский удар по Москве, горит НПЗ в Капотне

В ночь на 16 июня Вооруженные силы Украины нанесли массированный воздушный удар по Москве и Московской области. Столичные власти сообщают о перехвате 60 беспилотых летательных аппаратов.

Главной мишенью атаки стал расположенный в Капотне на юго-востоке российской столицы Московский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие горит. "Одним из дронов поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет", – написал мэр города Сергей Собянин. Однако местные жители заявляют, что попаданий несколько.

МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы, а также до 70% потребностей региона в бензине. Отсюда поступает авиационное топливо в московские аэропорты.

"Москва под атакой, горит московский НПЗ. Хотя Путин и стянул практически все ключевые ПВО и ПРО в Москву, это не спасает россиян. Путин не является гарантом безопасности для москвичей", – сообщил глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко.