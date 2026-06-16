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Мир

Масштабный украинский удар по Москве, горит НПЗ в Капотне

Нефть и газ
Россия
Украина
Война в России
время публикации: 16 июня 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 09:51
Масштабный украинский удар по Москве, горит НПЗ в Капотне
Соцсети

В ночь на 16 июня Вооруженные силы Украины нанесли массированный воздушный удар по Москве и Московской области. Столичные власти сообщают о перехвате 60 беспилотых летательных аппаратов.

Главной мишенью атаки стал расположенный в Капотне на юго-востоке российской столицы Московский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие горит. "Одним из дронов поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет", – написал мэр города Сергей Собянин. Однако местные жители заявляют, что попаданий несколько.

МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы, а также до 70% потребностей региона в бензине. Отсюда поступает авиационное топливо в московские аэропорты.

"Москва под атакой, горит московский НПЗ. Хотя Путин и стянул практически все ключевые ПВО и ПРО в Москву, это не спасает россиян. Путин не является гарантом безопасности для москвичей", – сообщил глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Мир
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